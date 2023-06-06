Лайма Вайкуле призналась, что перестала читать комментарии о себе.

19:57 2023-06-06

Латвийская певица заявила, что не читает комментариев о себе, потому что у каждого свое мнение.

Лайма Вайкуле, известная активной политической позицией, призналась в интервью, что комментариев о себе не читает. Она считает, что у каждого может быть свое мнение.

На вопрос журналиста о том, как она общается со знакомыми сторонниками Путина, Лайма ответила, что переубедить их даже не пытается. Они сами однажды поймут, что заблуждались.

Она уверена, что эти люди так зомбированы пропагандой, что у них напрочь отключилось критическое мышление. Хотя для нее ясно, кто виновник происходящего.

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