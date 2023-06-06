Длительный недосып увеличивает риски возникновения болезни Альцгеймера

Частый недосып может быть опасен, и вести к болезни Альцгеймера в долгосрочной перспективе. Это доказал проведенный учеными эксперимент на мышах.

Эксперимент продемонстрировал, что лишение сна способствует накоплению бета-амилоида в головном мозге. Это фактор, несущий потенциальную опасность для мозга.

Дело в том, что амилоидные бляшки, будучи патогенными белками, способствую развитию слабоумия. Насколько это справедливо для человека, придется еще доказывать другими исследованиями.