Артемий Троицкий заявил, что народа в России нет, только население

Троицкий заявил, что роль культуры в воспитании массового сознания россиян очень невелика. Музыканты, высказавшиеся против СВО не смогли повлиять на мнение большей части россиян.

По его мнению, такие звезды как Пугачева, Земфира, Гребенщиков, Макаревич и другие поступили храбро, высказав свою позицию, даже рискуя карьерой и деньгами. Но это большой роли не сыграло.

А все потому, что, Троицкий уверен, российский народ это не народ, а подавленное страхом население. И беспокоится оно только о своем выживании.