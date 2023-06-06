Дачный эксперт рассказал, как крапива помогает огурцам расти в два раза быстрее: бабушкин рецепт

Рассказываем старый рецепт наших бабушек для усиленного роста огурцов, которые дадут более скорый урожай.
Подтолкнуть огурцы к росту поможет на начальном этапе подкормка с азотом.
Можно внести минеральные удобрения или воспользоваться старым проверенным способом - сделать питательный настой из крапивы.
Средство получится полезное и бесплатное, ведь найти крапиву на огороде не проблема.
Итак, собираем несколько охапок жгучей травы, мелко рубим и помещаем в большую емкость, заполняя почти до верха.
Небольшой запас свободного места должен оставаться, туда будет выходить пена, которая появится при брожении.
В емкость заливаем воду, укрываем крышкой, но не до конца, чтобы туда мог попадать воздух. Держим в таком состоянии неделю.
Если будет тепло, то дело пойдет быстрее, при холодной погоде придется ждать чуть дольше. Можно сделать подкормку еще полезнее, добавив в нее золу.
Но всыпать ее до завершения процесса брожения нельзя. Только после полного приготовления. Обычно на все уходит полторы-две недели.
Если добавить древесную золу раньше срока, то брожение будет остановлено и азота мы не получим. А значит вся процедура будет просто бессмысленной.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__