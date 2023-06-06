Дачный эксперт рассказал, как крапива помогает огурцам расти в два раза быстрее: бабушкин рецепт

Рассказываем старый рецепт наших бабушек для усиленного роста огурцов, которые дадут более скорый урожай.

Подтолкнуть огурцы к росту поможет на начальном этапе подкормка с азотом.

Можно внести минеральные удобрения или воспользоваться старым проверенным способом - сделать питательный настой из крапивы.

Средство получится полезное и бесплатное, ведь найти крапиву на огороде не проблема.

Итак, собираем несколько охапок жгучей травы, мелко рубим и помещаем в большую емкость, заполняя почти до верха.

Небольшой запас свободного места должен оставаться, туда будет выходить пена, которая появится при брожении.

В емкость заливаем воду, укрываем крышкой, но не до конца, чтобы туда мог попадать воздух. Держим в таком состоянии неделю.

Если будет тепло, то дело пойдет быстрее, при холодной погоде придется ждать чуть дольше. Можно сделать подкормку еще полезнее, добавив в нее золу.

Но всыпать ее до завершения процесса брожения нельзя. Только после полного приготовления. Обычно на все уходит полторы-две недели.

Если добавить древесную золу раньше срока, то брожение будет остановлено и азота мы не получим. А значит вся процедура будет просто бессмысленной.