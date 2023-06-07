Ученые Университета Эдинбурга нашли микроэлемент, отвечающий за долголетие

Прежние исследования показывали, что при снижении уровня железа в крови развивается анемия, повышается риск болезни Паркинсона и заболеваний печени.

Ученые считают, что высокий уровень железа в крови снижает продолжительность жизни, а нормальный – увеличивает.

В эту теорию вписывается и взаимосвязь между потреблением большого количества мяса, богатого железом, с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Но дефицит железа еще более опасен. В результате наблюдения за пациентами с такой проблемой на протяжении 14 лет выяснилось, что летальность у них на 58% выше.