Невролог Андреева объяснила, почему может дергаться глаз

Подергивание века происходит из-за спазма круговой мышцы глаза. Такое явление могут спровоцировать несколько факторов.

К ним относятся переутомление и стресс, длительное использование мобильных устройств, нарушение режима сна и отдыха.

Глаз может дергаться из-за чрезмерного увлечения алкоголем или напитками, содержащими кофеин.

При появлении такого симптома все перечисленные факторы необходимо свести к минимуму. Если глаз дергается больше двух недель, нужно обратиться к врачу.