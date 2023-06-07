Невролог Андреева объяснила, почему может дергаться глаз

02:03 2023-06-07

Врач-невролог «СМ-Клиники» Диана Андреева в интервью «Известиям» рассказала, почему у людей дергается глаз.

Подергивание века происходит из-за спазма круговой мышцы глаза. Такое явление могут спровоцировать несколько факторов.

К ним относятся переутомление и стресс, длительное использование мобильных устройств, нарушение режима сна и отдыха.

Глаз может дергаться из-за чрезмерного увлечения алкоголем или напитками, содержащими кофеин.

При появлении такого симптома все перечисленные факторы необходимо свести к минимуму. Если глаз дергается больше двух недель, нужно обратиться к врачу.

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