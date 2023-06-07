Барановская стала кричать в эфире Первого канала, когда услышала рассказ героя

Известная ведущая российского ТВ Юлия Барановская не справилась с эмоциями, услышав историю персонажа "Мужское и женское" на Первом канале.

Юлия стала кричать, услышав детали жизни несчастного мужчины.

Герой передачи прибыл из Ставропольского края и сообщил о супруге, оказавшейся мошенницей с огромным опытом. Благоверная стремилась "отжать" у мужа жилплощадь, а когда возникли трудности с этим привлекла к делу свою дочь.

Мужчину злоумышленницы пытались обвинить в убийстве.

Слушая историю, Барановская вдруг не выдержала и закричала, заявив, что женщины заслуживают то, что с ними происходит сейчас.