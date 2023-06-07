Продажи китайского кроссовера Jetour X90Plus начались в России

Производитель утверждает, что источником вдохновения для создания дизайна Jetour X90Plus стала традиционная архитектура провинции Аньхой в Китае, в которой располагается штаб-квартира бренда.

В России представлены две модификации турбодвигателя: объемом 1,6 л и мощностью 190 л.с. (275 Нм) и 244-сильным (375 Нм) мотором объемом 2 л.

Трансмиссия в свою очередь безальтернативная: 7-ступенчатый робот c двойным сцеплением «мокрого» типа с приводом на передние колеса.

Автомобиль оснащён 20-дюймовыми литыми колесными дисками, кожаным салоном, панорамной крышей с электроприводом, системой бесключевого доступа, системой кругового обзора, вентиляций и электрорегулировкой водительского сиденья по шести направлениям.

Приятным бонусом для россиян стал «зимний пакет», который предусмотрен во всех комплектациях Jetour X90Plus.