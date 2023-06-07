Полезная подкормка для огурцов, чтобы собирать урожай полными тележками

Рассказываем простой способ увеличить урожай огурцов в несколько раз.

Между огурцами в теплице и в открытом грунте есть одна небольшая разница: тепличные огурчики нужно кормить чаще.

Высаживание в глинистые грунты или в почву с бедным составом требует обязательного предварительного внесения удобрений.

Необходимо взять 5 кг навоза, добавить туда 50 г нитроаммофоски, 18 г калимагнезии, 30 г суперфосфата.

В супесчаные грунты вносим магний.

В течение вегетационного периода вносим фосфорные и азотные удобрения. Во время проклевывания листочков подкармливаем калийными удобрениями.

Подойдут для этого коровяк или птичий помет.

Готовим раствор так: в десятилитровое ведро воды добавляем пол литра коровяка. Или делаем так: на 15 литров воды вносим литр помета.

Далее держим настой три дня, потом поливаем огурцы по литру под куст.