Полезная подкормка для огурцов, чтобы собирать урожай полными тележками

Рассказываем простой способ увеличить урожай огурцов в несколько раз.
Между огурцами в теплице и в открытом грунте есть одна небольшая разница: тепличные огурчики нужно кормить чаще.
Высаживание в глинистые грунты или в почву с бедным составом требует обязательного предварительного внесения удобрений.
Необходимо взять 5 кг навоза, добавить туда 50 г нитроаммофоски, 18 г калимагнезии, 30 г суперфосфата.
В супесчаные грунты вносим магний.
В течение вегетационного периода вносим фосфорные и азотные удобрения. Во время проклевывания листочков подкармливаем калийными удобрениями.
Подойдут для этого коровяк или птичий помет.
Готовим раствор так: в десятилитровое ведро воды добавляем пол литра коровяка. Или делаем так: на 15 литров воды вносим литр помета.
Далее держим настой три дня, потом поливаем огурцы по литру под куст.
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