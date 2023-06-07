В мае золотовалютные резервы Беларуси сократились более чем на 96 миллионов долларов

По состоянию на 1 июня ЗВР республики составили 7872,1 млн долларов. В апреле было зафиксировано сокращение резервов на 130,4 млн долларов.

При этом в марте золотовалютные резервы Беларуси существенно увеличились, прирост составил почти 330 млн долларов.

С июля 2022 года белорусский Нацбанк не публикует данные о распределении резервов среди иностранной валюты, монетарного золота, специальных прав заимствования и прочих активов.

В конце прошлого года в Беларуси была утверждена кредитно-денежная политика, предусматривающая снижение ЗВР к 2024 году до 6 млрд долларов.