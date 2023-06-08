Месси будет играть за американский футбольный клуб «Интер Майами»

Несколькими днями ранее поступили сведения о том, что Месси покинул французский "Пари Сен-Жермен", за который выступал два сезона в качестве свободного агента.

Выдвигались разные предположения по поводу дальнейших вариантов для продолжения спортивной карьеры знаменитого футболиста, среди которых основными считались "Барселона" Испании, "Аль-Хиляль" Саудовской Аравии, а также "Интер майами" США.

Легендарный игрок остановился на последнем варианте.