Месси будет играть за американский футбольный клуб «Интер Майами»

Несколькими днями ранее поступили сведения о том, что Месси покинул французский "Пари Сен-Жермен", за который выступал два сезона в качестве свободного агента.
Выдвигались разные предположения по поводу дальнейших вариантов для продолжения спортивной карьеры знаменитого футболиста, среди которых основными считались "Барселона" Испании, "Аль-Хиляль" Саудовской Аравии, а также "Интер майами" США.
Легендарный игрок остановился на последнем варианте.
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