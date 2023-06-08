Опытный садовод рассказал, как вырастить огурцы без горечи, чтобы были сочными и вкусными

Не нужно тратиться на дорогие препараты, выготавливать сложные составы. Предлагаем простой способ улучшить вкус и качество плодов в целом благодаря одному действию.
Надо лишь высадить рядом с огурцами укроп. Он не обкрадывает огурцы, не забирает у него землю, воду, питание.
Помимо этого, укроп приманит полезных насекомых: пчел, опыляющих растения, божьих коровок, которые поедают тлю.
Укроп высаживается вместе с огурцами в одно время, или это можно сделать раньше. Делается это в открытом грунте.
При смешанной посадке оба растения будут развиваться полноценно, не мешая друг другу, при этом огурцы приобретут приятный вкус и гарантированно не будут давать горечи.
Сочные хрустящие огурчики и ароматный уроп отлично дополнят друг друга в свежем летнем салате.
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