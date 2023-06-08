На огороде появились мокрицы, расскажем, как вывести их быстро и без химии

Первым делом нужно навести порядок на даче, сделать капитальную уборку. Устраняем все остатки или обрезки растительного происхождения.

Это могут быть веточки, черешки, листья, сорная трава, упавшие плоды. Загнивая, они могут привлечь мокрицу.

Важно следить за степенью влажности земли, избегайте заболоченности, застоя воды.

Если застой все-таки образовался, надо уменьшить поливы и вскопать грядки.

Мокрицам для благополучного существования и размножения необходимы влага и сырость. Если эти факторы устранить, риски распространения вредителя снизятся в разы.

Когда удалось выявить места скопления мокриц - "задайте им перцу": обдайте их специальным раствором. На литр воды всыпаем 3 г жгучего перца.

Можно в литре воды размешать столовую ложку соли. Опять-таки опрыскиваем насекомых этой водой. Но солевые растворы нельзя применять долго и в больших количествах.

Это вредно для почвы и ухудшит будущий урожай.

Для профилактики появления вредителя не допускайте беспорядочного разбрасывания растительных отходов, убирайте их с участка, также следите за состоянием грунта, а именно - за уровнем влаги.