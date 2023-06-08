Напоить кабачки чаем: напиток гарантирует фантастический урожай

Как получить повышенный урожай кабачков? Автор Телеграмм-канала "Дача и огород" поделилась простым и проверенным советом. По словам эксперта, для этого надо использовать подкормку из обычной заварки.

Удобрить растение чаем надо дважды за сезон. Первую порцию подкормки приготовить из черного чая с добавлением сахара, дрожжей, отвара луковой шелухи. Ее проводят в стадии, когда у кабачков образуются первые 2 настоящих листика.

Для этого надо взять поллитра кипятка, насыпать туда 4 столовых ложки заварки обычного черного чая, без добавок. Добавить 3 столовые ложки сахара, дать настояться.

Пока заварка остывает, надо приготовить отвар луковой шелухи. Для этого взять горсть шелухи, залить поллитром воды, кипятить 15 минут. Когда луковый бульон остынет, его надо процедить, смешать с настоявшейся заваркой и опрыскать растение.

Во вторую подкормку за основу взять зеленый чай, и добавить туда ко всему перечисленному еще 3-5 капель йода. Ее проводят, когда появятся завязи.