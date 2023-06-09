Иностранки не желают выходить замуж за китайцев

Китайские брачные агентства растут как грибы, даже за рубежом. Это связано с нехваткой невест в Поднебесной: здесь нет пары у каждого четвертого мужчины.

По статистике, европейские женихи обращаются в агентства по подбору "заграничных" невест в возрасте после 45 лет, а китайские - всего в 25 лет. Причем молодые люди ищут себе спутниц именно с целью бракосочетания и создания крепкой семьи.

Почему же иностранки неохотно идут замуж за китайцев? Все дело в большой разнице менталитетов и трудности изучения китайского языка.

Для европеек и славянок китайские иероглифы являются чем-то непостижимым, как и произносимые вслух звуки. Кроме того, взгляд на отношения в семье в Китае и других частях света совершенно разный.

Мужчина в китайской семье всегда доминирует над женщиной. Его слово в семье - закон, жена должна полностью ему подчиняться и фактически не имеет права голоса.

Это не устраивает эмансипированных иностранок и останавливает их от заключения брака с китайцами.

Есть еще один момент: поскольку в китайской семье мать всегда главенствует над сыном, его жена никак не может игнорировать требования своей свекрови. Это тоже совсем не нравится свободолюбивым и самостоятельным иностранкам.