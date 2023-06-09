Отец купил гигантский надувной бассейн, чтобы отомстить соседской девочке обидевшей его детей

Пользователь Тик Тока придумал оригинальную месть соседской девочке, которая не дала его дочкам играть в ее надувном бассейне. Расстроенный отец признался в соцсети, что имеет зуб на восьмилетнего ребенка.

Чтобы его дети не комплексовали, он приобрел настоящий надувной замок стоимостью более 800 долларов, и выложил в сеть, как он его устанавливает.

По признанию мужчины, он ждет не дождется, когда девочка, которая не позволила его детишкам плескаться в ее бассейне стоимостью 20 долларов, попросит уже у них поиграть в бассейне.