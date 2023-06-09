Экс-муж Ксении Бородиной Курбан Омаров рассказал, чему его научил брак с телеведущей

Бизнесмен и блогер Курбан Омаров рассказал в интервью Алене Жигаловой, что кое-что понял после брака с Ксенией Бородиной. Их брак продлился с 2015 по 2021 год.

Омаров поведал, что главный вывод, который он сделал после развода с телеведущей заключается в том, что в браке супругам необходимо постоянно общаться и быть в диалоге.

По мнению Омарова, самое главное уметь слышать и слушать друг друга. В паре, где есть правило обсуждать появляющиеся проблемы, по-настоящему серьезных конфликтов не будет.