Гинеколог рассказала, какой симптом говорит о том, что у женщины хламидиоз

Елена Близнюк сказала, что главным симптомом, по которому можно заподозрить у женщины хламидиоз, является наличие желтоватых слизисто-гнойных выделений с характерным неприятным запахом.

Также свидетельствовать о заражении может тянущая боль в нижней части живота и болевые ощущения при мочеиспускании. Обычно симптомы появляются на 8-10 день после заражения.

Гинеколог предостерегла быть осторожнее с непроверенными партнерами, поскольку хламидиоз может протекать бессимптомно. По статистике незаметное течение болезни может быть у 65 процентов женщин и у 45 процентов мужчин.