Новое видео интимного содержания с Артемом Дзюбой стало гулять по Сети

В социальных сетях активно распространяется новый ролик интимного содержания с участием скандального футболиста Артема Дзюбы. На сей раз на нем обнаженный спортсмен разговаривает с некоей девушкой.

Предположительно, этому ролику уже несколько лет. Возможно, хакеры каким-то образом похитили видеозапись, либо недоброжелатели получили доступ к технике футболиста.

Из-за разразившегося ранее скандала со слитым в Интернет неприличным видео пострадала карьера Артема Дзюбы. Его временно исключили из сборной и он лишился капитанской позиции в клубе Зенит, в котором тогда играл.