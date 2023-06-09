Баста рассказал Диброву, как чуть не погиб из-за наркозависимости

Своими откровениями рэпер Баста поделился с ведущим Дмитрией Дибровым в его шоу Сессия. Певец сказал, что в юности был сильно зависим от запрещенных веществ, и думал, что погибнет до 20 лет.

По словам Басты, его глаза раскрылись, когда он услышал разговоры близких людей, которые устали жить рядом с ним. Тогда он понял, что жизнь проходит мимо, и стал бороться с зависимостью.

Певцу удалось справиться с пагубным пристрастием в 2003 году. Этот опыт дал ему понимание того, что в человеке может уживаться и темная, и светлая стороны.