Черепаха нашлась через 9 месяцев после того, как сбежала от хозяйки

Хозяйка черепахи Фредерики Ян Лэнгтон из Канзаса потеряла свою любимицу в августе 2022 года. Специалисты сказали ей, что животное едва ли выживет холодной канзасской зимой.

Объявление с предложением вознаграждения в размере 400 долларов не дало результата. Сделавшая подкоп Фредерика пропала, и хозяйка уже потеряла надежду ее найти.

Каково же было ее удивление, когда рептилию удалось обнаружить семилетнему соседскому мальчику. Черепаху нашли почти на том же месте, где она и пропала. Мальчик был в восторге от своей находки, и получил свои 400 долларов.