Лили Роуз Депп восхитила отца своей ролью в сериале Кумир

Джонни Депп заявил, что его дочь Лили Роуз отлично справилась со своей ролью в сериале Кумир. Несмотря на критику из-за излишней откровенности в шоу, актер увидел в этом отношении добрый знак и подтверждение, что Лили Роуз все делает правильно.

Актрису обвиняли за то, что она участвует в слишком большом количестве обнаженных сцен, и откровенно демонстрирует свою грудь и ягодицы.Но отец в этом проблемы не усматривает.

Джонни Депп сказал, что дочь заставляет его гордиться ею, поскольку выстраивает свою актерскую карьеру самостоятельно, не прибегая к протекции и его популярности.