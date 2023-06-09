Врач-аллерголог рассказала, как можно уберечься от тополиного пуха

Аллеролог Оксана Шабалина рассказала, что делать тем, у кого есть аллергия на тополиный пух. В первую очередь нужно ограничить пребывание на улице особенно в сухую и ветреную погоду.

От попадания пуха в квартиру или дом врач посоветовала защищаться с помощью установки на окна мелких москитных сеток. Можно установить специальные фильтры, которые защитят воздух от пыльцы.

Тем же, кто страдает от аллергии на тополиный пух, Шабалина предлагает приобрести специальный спрей с эктоином или микроцеллюлозой. И использовать его при выходе из дома.