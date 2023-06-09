Актер Брайан Крэнстон заявил, что закончит свою карьеру к 2026 году

Звезда сериала Во все тяжкие 67-летний Брайан Крэнстон хочет уйти из кино. О своем желании уйти на пенсию, чтобы больше уделять внимание жене, актер заявил недавно.

К 2026 году он также хочет закрыть свою продюсерскую компанию, чтобы больше проводить времени с семьей, а не читать сценарии. Он также рассказал, чем планирует заняться на пенсии.

Крэнстон хочет немного пожить во французской деревушке, чтобы впитать местный колорит, культуру и попробовать еду вместе со своей супругой Робин. Пара жената с 1989 года.