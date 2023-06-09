Дженнифер Лоуренс рассказала, почему пришла на Каннский кинофестиваль во вьетнамках

Появление Дженнифер Лоуренс на премьере фильма Траектория падения вызвало большой резонанс в сети. К своему роскошному платью от Диор звезда надела неподходящую обувь: черные вьетнамки.

Это возмутило зрителей. Они стали высказываться о том, что звезда нарушила дресс-код Каннского кинофестиваля, где нужно надевать туфли.

Лоуренс же пояснила, что она ничего не знала о дресс-коде, а туфли не надела потому, что они ей не подошли по размеру. Она смогла в них сфотографироваться, но спуститься по лестнице уже не получилось. Поэтому она переобулась.