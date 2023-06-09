Скарлет Корси похудела на 100 килограммов, но теперь больше не хочет заниматься сексом

Скарлет Корси страдала от лишнего веса, поэтому решилась на шунтирование желудка. После операции девушке удалось похудеть на сто килограммов.

Но уверенности в себе ей это не придало. Наоборот, из-за свисающей кожи, которая весит около 12 килограммов, она стала сильно комплексовать.

Из-за этого она заявила, что больше не хочет заниматься сексом. К тому же у нее на теле из-за складок постоянно появляются высыпания. Теперь ее мечта накопить на пластическую операцию.