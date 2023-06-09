Скарлет Корси похудела на 100 килограммов, но теперь больше не хочет заниматься сексом

19:46 2023-06-09

Американка Скарлет Корси сбросила 100 килограммов и стала жаловаться на проблемы с интимной жизнью.

Скарлет Корси страдала от лишнего веса, поэтому решилась на шунтирование желудка. После операции девушке удалось похудеть на сто килограммов.

Но уверенности в себе ей это не придало. Наоборот, из-за свисающей кожи, которая весит около 12 килограммов, она стала сильно комплексовать.

Из-за этого она заявила, что больше не хочет заниматься сексом. К тому же у нее на теле из-за складок постоянно появляются высыпания. Теперь ее мечта накопить на пластическую операцию.

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