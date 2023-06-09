Столичное отделение «Единой России» единогласно выдвинуло Собянина на выборы мэра Москвы

21:25 2023-06-09

Информационное агентство «РИА Новости» сообщило, что столичное отделение партии «Единая Россия» единогласно выдвинула Сергея Собянина на грядущие выборы мэра Москвы.

«“Единая Россия” выдвинула Сергея Собянина кандидатом от партии на выборы мэра Москвы», — цитирует соответствующее заявление партии информагентство «РИА Новости».

В свою очередь, секретарь генерального совета политсилы Андрей Турчак в личном Telegram-канале отметил, что за время нахождения Сергея Собянина на посту мэра Москва стала одним из самых быстроразвивающихся и комфортных городов мира.

Напомним, выборы мэра Москвы состоятся 10 сентября 2023 года. Избранный градоначальник столицы России будет занимать данный пост на протяжении пяти лет.