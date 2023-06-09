Столичное отделение «Единой России» единогласно выдвинуло Собянина на выборы мэра Москвы

«“Единая Россия” выдвинула Сергея Собянина кандидатом от партии на выборы мэра Москвы», — цитирует соответствующее заявление партии информагентство «РИА Новости».

В свою очередь, секретарь генерального совета политсилы Андрей Турчак в личном Telegram-канале отметил, что за время нахождения Сергея Собянина на посту мэра Москва стала одним из самых быстроразвивающихся и комфортных городов мира.

Напомним, выборы мэра Москвы состоятся 10 сентября 2023 года. Избранный градоначальник столицы России будет занимать данный пост на протяжении пяти лет.