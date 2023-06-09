Польша не согласилась на миграционные квоты Евросоюза

Он заявил, что польское правительство не допустит навязывание стране каких-либо норм по приему беженцев из Африки, Ближнего Востока и других регионов.

Реформу также не поддержали Венгрия, Болгария, Словакия и Мальта. Но Европарламент намерен продолжить обсуждение данного вопроса.

Суть реформы заключается в усилении солидарности с государствами ЕС, которые несут наиболее значительную нагрузку на внешних границах блока.

Квоты на мигрантов планируется сделать обязательными. Страны, которые откажутся принимать беженцев, должны будут выплачивать компенсацию.