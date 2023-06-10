Швеция намерена разместить натовские войска на своих землях до вхождения в блок

Глава оборонного ведомства Швеции Пол Йонсон сообщил о намерениях руководства разместить вооруженные силы НАТО на землях королевства.

Это даст в будущем возможность проведения совместных военных операций.

Когда это случится, точно пока не известно, очевидно, подготовительный этап может затянуться на некоторое время.

Швеция собиралась войти в НАТО вместе с Финляндией, однако акт сожжения Корана перед турецким посольством стал серьезным препятствием для этого.

Если Швеция на самом деле пойдет на такой шаг и разместит натовские войска на своей территории, не будучи членом НАТО, то ее примеру в дальнейшем могут последовать и другие претенденты на вступление в Альянс.