Дочь Лолиты Милявской учится в Варшаве на филологическом факультете

Дочь Лолиты Милявской Ева Цекало сейчас учится в Польше. Девушке уже исполнилось 24 года, и она планирует связать будущую карьеру с переводческой деятельностью.

С этой целью Ева поступила после окончания школы в институт иностранных языков в Варшаве. Она быстро влилась в новую культуру, и сумела выучить польский язык едва ли не за несколько месяцев.

Лолита очень гордится своей дочерью, у которой в детстве были проблемы со здоровьем, поскольку она родилась недоношенной. Но сейчас у девушки все в порядке.