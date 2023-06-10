Курбан Омаров рассказал о том, что изменял Ксении Бородиной, еще будучи с ней в браке

Бизнесмен Курбан Омаров рассказал, что другая женщина у него появилась еще до развода с Ксенией Бородиной. Это фактическое признание в измене предприниматель пояснил.

По его словам, на момент начала других отношений он уже понимал, что с Ксенией у них будущего нет. Тогда он уже не воспринимал их как полноценную супружескую пару.

Отношения супругов испортились за год до фактического развода, поэтому, Омаров сказал, что, уходя от телеведущей уже ничего не испытывал. Сама Бородина говорила, что ей понадобилась помощь психолога после развода.