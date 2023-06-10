Диетолог рассказала, как понять качественное мороженое или нет

Диетолог Антонина Стародубова рекомендует покупателям изучать этикетку, прежде чем покупать мороженое. Насторожить должно отстутствие либо нечеткая маркировка срока годности, производителя и его адреса.

Играет роль и консистенция мороженого. Лучше не покупать продукт, в котором можно разглядеть ледяные кристаллики. Это говорит о том, что его многократно замораживали и размораживали.

Имеет значение и жирность мороженого. У молочного оно до 7,5 процентов, у сливочного от 8 до 11, а если жирность выше 12 процентов это уже пломбир.