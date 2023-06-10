Иван Ургант поделился идеей, куда отправиться путешествовать в России

Иван Ургант посоветовал россиянам, куда можно отправиться в путешествие, не покидая страну. По его мнению Псковская область очень интересное туристическое место для посещения.

Сам телеведущий недавно вернулся из такого трипа. Он побывал в Пушкинских горах, а также посетил дом-музей Довлатова в деревеньке Березино.

Иван сообщил, что, несмотря на то, что в городке за год мало что изменилось, в жизни Пушкина очень много неисследованного, поэтому место очень интересное.