Футболист Златан Ибрагимович закончил карьеру, но уходить не собирается

Нападающий футбольного клуба Милан Златан Ибрагимович принял решение завершить карьеру. Он заявил, что ему пришло время уйти из большого футбола, хотя это, конечно, грустно.

Сейчас Ибрагимовичу 42 года. Он заявил фанатам, что прощается с профессиональной карьерой футболиста, но не с ними.

Пока определенного ответа, чем он будет заниматься дальше, футболист не давал. Но намекнул, что не собирается оставлять любимое дело насовсем, и сейчас будет думать, в каком качестве он может остаться в футболе.