Минобороны России заключило соглашение с группой «Ахмат»

«Контракт подписан», сообщило министерство в понедельник.

«Ахмат», который часто называют частной армией Чечни Рамзана Кадырова, будет подчиняться военному ведомству, тогда как группа «Вагнер» ранее отказалась подписывать аналогичное соглашение.

Правительство России пытается до 1 июля привести все так называемые добровольческие формирования под контроль министерства обороны.

Взамен бойцы ЧВК будут получать те же льготы и социальную защиту, как российские военные в зоне СВО.

Это включает в себя государственную поддержку для них и их семей, если они будут ранены или убиты в бою.