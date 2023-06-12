Лучше не подкармливать: когда внесенные удобрения могут навредить огороду

Как правило, схемы подкормок растений даются из расчета на стандартную температуру. Однако жизнь вносит коррективы - погода может быть выше и ниже нормы. И, если это не учитывать, то можно полезными, казалось бы, удобрениями, навредить культурам.

К примеру, как уточняют специалисты, минеральные удобрения вносить в почву бессмысленно, когда на улице холодно. При этом главное внимание надо обращать не столько на температурный градус воздуха, сколько на градус грунта.

Если второй показатель ниже +10 градусов, подкармливать огородные растения не надо: пусть сначала почва хорошо прогреется. В ином случае внесение удобрений бессмысленно: корневая система культур будет просто не в состоянии принять любые соединения микроэлементов.

К слову, сильная жара тоже далеко не самый лучший период для внесения удобрений. Подкормку желательно перенести на время, когда она спадет. Но, если по какой-то причине отсрочить это действо нельзя, то перед процедурой надо хорошо увлажнить грунт.

Сделать это надо даже в том случае, если подкормка подготовлена в жидкой форме.