Аналитики американской газеты Bloomberg сообщают, что лёгкая и тяжёлая промышленность Германии может оказаться в глубокой стагнации в условиях отсутствия поставок российского газа, который прокачивается в ФРГ транзитом через Украину. В статье Bloomberg утверждается, что российско-немецкий контракт о поставках газа Берлину истекает в 2024 году.

Также американские публицисты сходятся во мнении, что правительство России может принять одностороннее решение о непродлении контракта по поставкам газа в Германию.