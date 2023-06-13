Полина Гагарина бросила продюсера и завела отношения с танцовщиком

Роман Полины Гагариной и саунд-продюсера Владимира Чиняева завершился расставанием. По информации от инсадера пара рассталась уже около двух месяцев, но публично об этом не объявляла.

Новым возлюбленным певицы стал Станислав Миков. О нем известно то, что ему 35 лет, он руководит шоу-балетом в коллективе Гагариной, и раньше встречался с Оксаной Стратулат, танцовщицей группы Руки Вверх.

Инсайдеры сообщают, что Полина Гагарина уже познакомила своего нового бойфренда со своими детьми от предыдущих браков, Андреем и Мией.