Кристина Асмус пришла на премьеру сериала Райцентр с бойфрендом Романом Евдокимовым

Кристина Асмус не скрывает своего счастья со своим новым бойфрендом Романом Евдокимовым. Пара появилась на ковровой дорожке вместе на премьере сериала Райцентр.

Асмус и Евдокимов не скрывали своих чувств, и выглядели вместе очень гармонично. Даже их наряды перекликались по стилю и цветовой гамме.

В апреле Евдокимов подтвердил, что встречается с Асмус, выложив их совместные фото в соцсетях. Ранее Кристина Асмус была замужем за Гариком Харламовым, с которым у них есть общая дочь.