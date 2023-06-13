Варвара Шмыкова родила второго сына: мальчика назвали Лукой

У актрисы Варвары Шмыковой и ее бойфренда ди-джея Даниила Радлова появился совместный ребенок. Знаменитость родила мальчика, которому дали имя Лука.

Молодые родители рассказали, что с первого взгляда на малыша поняли, что ему подойдет это имя. Уже потом они узнали, что малыш родился в день своего небесного покровителя Святого Луки.

У Варвары Шмыковой уже есть ребенок от первого брака с Евгением Козловым. Это тоже мальчик по имени Корней.