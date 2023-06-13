В Хургаде снова разрешили купаться в море после запрета, вызванного нападением акулы на человека

После того, как случилось смертельное нападение акулы на человека возле побережья в Хургаде, было принято решение ввести временный запрет на купание в море. Теперь купаться туристам вновь разрешили.

Ограничение осталось только непосредственно на том пляже, где произошел трагический инцидент. Там будут серьезно пересматриваться действующие стандарты безопасности.

С 8 июня, когда случилось нападение, в прибрежных водах велось наблюдение, чтобы оценить риски повторения ситуации. Но никаких аномальных явлений не происходило, поэтому пляжи было решено открыть.