Вера Брежнева спела в Даугавпилсе: зрители стали сомневаться, что она настоящая

Состоявшийся 3 июня концерт Веры Брежневой в Даугавпилсе породил череду слухов о том, что певица якобы не настоящая. В Сети стали писать гневные комментарии.

Причиной тому стало затемнение сцены, отсутствие трансляции на большом экране и анонсированный ранее концерт певицы в Тель-Авиве.

Зрителей успокоила сотрудница концертного агентства Виктория Споране-Худояна. Она заявила, что для них пела настоящая Вера Брежнева, а ее концерт в Тель-Авиве был перенесен по организационным причинам.