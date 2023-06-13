Алла Пугачева прилетела во Львов, чтобы выступить перед украинцами

В Сети появилось видео с Примадонной, где она якобы выступает в Украине. Говорят, что певица выбрала местом своего выступления Львов.
Алла Пугачева нанесла визит в украинский город. Собравшиеся на ее выступление были растроганы появлением певицы.
В комментариях в Интернете люди стали благодарить Аллу Пугачеву и ее мужа Максима Галкина за то, что они приехали. Некоторые говорили, что своим появлением звездное семейство довело их до слез.
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