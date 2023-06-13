В эстонском Лухамаа состоится забег вдоль российской границы

Власти организую маршруты длиной 5,5 и 9 километров. Частично они будут пролегать по территории в остальное время закрытой для обычных людей.

Известно, что маршруты забега не будут пересекать приграничную зону. Также наряду со взрослым будет организован и детский забег.

Участники и зрители смогут посмотреть технику и познакомиться с работой пограничной службы. У желающих будет возможность заполнить анкету, и попробовать себя в роли помощника полиции.