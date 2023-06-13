Forsa: Олафу Шольцу доверяют только 40% немцев

О доверии к нему заявили 40% респондентов. Этот показатель на 2 процентных пункта ниже, чем был в апреле.

В итоге Шольц занял 7 место в рейтинге доверия немцев к политикам. А лидером оказался глава Минобороны Борис Писториус. Ему доверяют 59% опрошенных, показатель с апреля вырос на 3%.

В первой тройке по уровню доверия оказались премьер-министр земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэль Гюнтер и его коллега из Северного Рейн-Вестфалии Хедрик Вюст.

Министр экономики Роберт Хабек находится на 11 строчке рейтинга, потеряв 6 процентных пунктов. Ему сейчас доверяют 34% опрошенный. У Анналены Бербок 38%.

