Маккартни записал новую песню The Beatles с голосом Леннона с помощью ИИ

Музыкант извлек голос покойного Леннона из старой демо-запии с помощью специальной технологии.
Пол Маккартни пока не рассказывает, о какой композиции идет речь. Известно только, что песня выйдет в конце года.
Журналисты предположили, что это может быть запись, которую вдова Леннона Йоко Оно передала на кассете Полу Маккартни после смерти мужа.
Есть версия, что с помощью искусственного интеллекта записана песня Now and Then 1978 года.
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