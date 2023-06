Маккартни записал новую песню The Beatles с голосом Леннона с помощью ИИ

Музыкант извлек голос покойного Леннона из старой демо-запии с помощью специальной технологии.

Пол Маккартни пока не рассказывает, о какой композиции идет речь. Известно только, что песня выйдет в конце года.

Журналисты предположили, что это может быть запись, которую вдова Леннона Йоко Оно передала на кассете Полу Маккартни после смерти мужа.

Есть версия, что с помощью искусственного интеллекта записана песня Now and Then 1978 года.