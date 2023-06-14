Хосты не будут вянуть и желтеть, если им хватает питательных веществ

02:04 2023-06-14

В противном случае растения чахнут на глазах, их листья скручиваются и опускаются вниз.

Если листья хосты побледнели или пожелтели - значит, ей не хватает азота. В этом случае часто желтеют и стебли растения.

Прироста молодых побегов в этом случае ждать не стоит. Но если вовремя подкормить хосту азотом, ситуация нормализуется.

О дефиците фосфора свидетельствует потемнение зеленой массы растения. В этом случае стебли теряют свою упругость.

А вот если постепенно вянут, скручиваются и опускаются на землю листья, значит, хоста испытывает недостаток в калии. В особо критических случаях на листьях растения появляются пятна.

Ослабленные хосты легко подвергаются болезням и нашествию вредителей. Поэтому их нужно как можно быстрее спасать, сделав подкормку минеральными удобрениями.

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