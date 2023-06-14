В Минске задержан иностранец, который организовал три интернет-наркошопа

Отмечается, что до настоящего времени иностранец находился в межгосударственном розыске за аналогичное преступление.

Правоохранителями установлено, что задержанный мужчина является организатором трёх интернет-магазинов по продаже наркотиков на территории Беларуси и России.

В тайниках-закладках, которые фигурант успел разместить в Минске, обнаружено и изъято более 500 г особо опасного психотропного вещества мефедрон.

По факту произошедшего следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Задержанному иностранцу грозит до 15 лет лишения свободы.