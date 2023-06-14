Цветовод со стажем дал несколько советов по выращиванию авокадо в горшке из косточки

Для начала следует подобрать горшок. Это должна быть высокая тара, потому что корни у растения уходят далеко вглубь.

На дне обязательно должны присутствовать дренажные отверстия.

Перед тем как приступить к выращиванию, втыкаем в косточку зубочистку, помещаем ее в таком виде над водой, так, чтобы косточка не касалась поверхности.

Ждем отрастания корешков. Воду регулярно меняем

В горшок укладываем дренажный слой, насыпаем плодородную почву, затем делаем в ней ямку и опускаем в нее косточку. Наполовину она должна быть видна из земли.

Зубочистку заранее удаляем. Устанавливаем горшок на солнечном подоконнике, там у растения быстрее разовьются корни.

Авокадо нуждается в большом количестве света и тепла, но допускается выращивание в небольшой затененности.

Температурный режим нужно поддерживать на постоянном уровне, обеспечиваем растению комфортные условия - показатель на отметке примерно +22 градуса.

Надо запомнить, чаще всего плоды, выращенные в домашних условиях, оказываются непригодными в пищу и являются лишь декоративными элементами в интерьере.