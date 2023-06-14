Джонни Депп получил миллион долларов компенсации от Эмбер Херд

Спустя шесть месяцев после скандального развода с Джонни Деппом актриса Эмбер Херд выплатила бывшему мужу миллион долларов. Такова была сумма компенсации, о которой они договорились.

Изначально по решению суда сумма должна была составить восемь миллионов долларов. Но бывшие супруги пришли к соглашению, и ограничились одним миллионом.

Адвокаты Джонни Деппа заявляют, что компенсация для актера является не заработком, а делом чести, поскольку Эмбер была признана виновной в клевете. Полученные деньги актер собирается направить на благотворительность.